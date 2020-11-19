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Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад

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Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад
За фактом оприлюднення в ЗМІ інформації про смерть жінки, якій надавали медичну допомогу в КНП "Бобровицька центральна районна лікарня" голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко доручила провести невідкладну перевірку закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Зокрема, один зі ЗМІ оприлюднив сюжет про 74-річну пацієнтку, яку виписали з пневмонією з лікарні. Також у цьому відео йдеться про те, що жінка померла.

19 листопада Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА почало службову перевірку випадку надання медичної допомоги хворій К. в КНП "Бобровицька центральна районна лікарня" Бобровицького району.

Створено спеціальну комісію, яка з'ясує обставини надання медичної допомоги пацієнтці в медичній установі і за результатами якої буде ухвалено відповідні рішення. Керівник Управління охорони здоров'я Петро Гармаш відразу відбув у відрядження в Бобровицький район.

Також голова Чернігівської ОДА звернулася в ГУ Національної поліції в Чернігівській області щодо перевірки цього факту й інформації, викладеної в сюжеті телеканалу.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    "проверка показала что она утонула "умерла от сопутствующих заболеваний, и вообще мы чемпиона мира по ковид19 - у нас смертность 0.000001%"(с)зеленский/степанов
  • Игорь Ермоленко.
    А все потому что сейчас дают пинка из больницы даже толком не долечив, особенно тех у кого нет денег.
  • Scorpman Y
    зебил, у тебя впн постоянно слетает от подгорания седалища Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 3201
    ты расскажи о масках тем людям, а особенно врачам - которые умирают без кислорода в больницах.. А твоя зебильная власть тем временем крадет ВСЁ из фонда ковид19, более того - лишает финансирования и онкологию, и педиатрию и вообще всю всю сферу здравоохранения - лишь бы потом УКРАСТЬ на деребане дорог...
    Ах да, как там в италии - тоже не платят врачам, умершим от ковида, и тоже НЕ страхуют их на случай заболевания... как это делает твоя зебильная власть? Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад - Цензор.НЕТ 9627

    Недофинансирование медицинских учреждений по состоянию на 01.11.2020 г. по расходам на стационарное лечение больных cоставляют 7.811 млрд. гривен (из них 5,577 млрд. - лечение больных COVID-19), финансирование заработной платы на 611.22 млн. гривен.

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