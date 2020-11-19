Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
Зокрема, один зі ЗМІ оприлюднив сюжет про 74-річну пацієнтку, яку виписали з пневмонією з лікарні. Також у цьому відео йдеться про те, що жінка померла.
19 листопада Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА почало службову перевірку випадку надання медичної допомоги хворій К. в КНП "Бобровицька центральна районна лікарня" Бобровицького району.
Створено спеціальну комісію, яка з'ясує обставини надання медичної допомоги пацієнтці в медичній установі і за результатами якої буде ухвалено відповідні рішення. Керівник Управління охорони здоров'я Петро Гармаш відразу відбув у відрядження в Бобровицький район.
Також голова Чернігівської ОДА звернулася в ГУ Національної поліції в Чернігівській області щодо перевірки цього факту й інформації, викладеної в сюжеті телеканалу.