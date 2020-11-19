Пацієнтка з пневмонією померла на Чернігівщині після того, як її виписали з лікарні: в ОДА доручили Нацполіції перевірити медзаклад

За фактом оприлюднення в ЗМІ інформації про смерть жінки, якій надавали медичну допомогу в КНП "Бобровицька центральна районна лікарня" голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко доручила провести невідкладну перевірку закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Зокрема, один зі ЗМІ оприлюднив сюжет про 74-річну пацієнтку, яку виписали з пневмонією з лікарні. Також у цьому відео йдеться про те, що жінка померла.

19 листопада Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА почало службову перевірку випадку надання медичної допомоги хворій К. в КНП "Бобровицька центральна районна лікарня" Бобровицького району.

Створено спеціальну комісію, яка з'ясує обставини надання медичної допомоги пацієнтці в медичній установі і за результатами якої буде ухвалено відповідні рішення. Керівник Управління охорони здоров'я Петро Гармаш відразу відбув у відрядження в Бобровицький район.

Також голова Чернігівської ОДА звернулася в ГУ Національної поліції в Чернігівській області щодо перевірки цього факту й інформації, викладеної в сюжеті телеканалу.

Дивіться також: Відмовили в госпіталізації: 53-річна жінка померла під лікарнею в Боярці. ВIДЕО