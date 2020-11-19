Роботу з організації заходів на вшанування Революції Гідності продовжуємо попри моральний тиск через обшуки, - музей Майдану

У Національному музеї Революції Гідності заявили що продовжують роботу з підготовки заходів, приурочених до річниці Революції.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці музею, передає Цензор.НЕТ.

"За два дні до річниці Майдану затемна слідчі СБУ та поліції увірвалися додому до генерального директора Ігоря Пошивайла, потім до офісу, щоб "знайти" документи щодо будівництва Меморіалу Небесній Сотні, доступні онлайн – на платформі публічних закупівель Prozorro. Слідчі висувають обвинувачення в тому, що не здійснювалися роботи із спорудження меморіалу, на які підрядник отримав фінансування. Утім – півтора роки тому на початку планованих робіт їх проведення було заборонено за рішенням Печерського районного суду Києва за поданням Генеральної прокуратури! Досі арешт ділянки Генпрокуратура не зняла, а продовження робіт загрожує кримінальним покаранням", - говориться в повідомленні.

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Зазначається, що з другого боку, інші правоохоронні органи починають кримінальне переслідування музею за виконання рішення суду та приписів прокуратури.

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"Упродовж двох років музей системно інформує органи влади та громадськість про ситуацію, яка склалася, але на такий результат розгляду наших звернень про потребу увічнення пам’яті про Героїв Небесної Сотні ми не сподівалися. Команда Музею Майдану не припиняє роботу по організації подій на вшанування Революції Гідності, хоч і перебуває під моральним тиском через обшуки", - заявили в музеї.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки у Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.