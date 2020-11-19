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Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом"

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Обама в мемуарах порівняв Путіна з "корумпованим політичним босом", а його уряд - з "кримінальним синдикатом"
Колишній президент США Барак Обама у своїй новій книзі "Земля обітована" охарактеризував Володимира Путіна як людину, яка "поставила жадобу влади вище за совість".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Radio Free Europe/Radio Liberty, нагадуючи, що перший том нових мемуарів колишнього президента США був опублікований 17 листопада.

У ньому він пише, що Путін нагадував йому сучасну версію тих корумпованих політичних босів, які управляли містами США наприкінці 19-го і початку 20-го століть. Такі політики розглядали кумівство і хабарництво "як законні інструменти обміну".

"У такому світі безсовісність і зневага до будь-яких високих прагнень поза межами накопичення влади не вважалися недоліками. Це були хороші якості", - пише у своїй книзі 44-й президент США.

Він також зазначив, що Путін, який править Росією вже більше двох десятиліть, побудував країну такою, "щоб її боялися, але не брали з неї приклад".

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У своїй книзі Обама згадує свою першу зустріч з Путіним у липні 2009 року на його дачі поблизу Москви.

"Зустріч мала тривати лише годину, але перші 45 хвилин говорив тільки сам Путін і засуджував дії Америки по всьому світу. Обама зміг вставити слово лише на 45-й хвилині. Суперечка у результаті тривала дві години", - описує фрагмент книги "Форбс" .

Топ коментарі

  • Elvic Vic
    Вот такие оне демократы -- когда ну пенсию уходят или в отставку . Такие октровения льются .
    А пока президенты , так "перегрузки" объявляют , в дёсна целуюцццо и премии мира получают ! Короче говоря -- чисто кабинетные демогоги .

    Джевелины Украина получила от Трампа , а Обамка был категорически против . Вся их помощь на уровне "бла-бла-бла" и много мыла , много медикаментов , ну там форму для копов . А оружие -- воооооот такой болт !
  • Zelya Vsyo
    Сдохло }{уйло. Господь ему говорит- ты, конечно, заслужил свой рай, но сперва спустись в ад, и там черти отымеют тебя столько раз, сколько ты был "президентом". }{уйло думает: 5 раз не пи*арас, и спускается в ад. А там рядом с чертями Терешкова. }{уйло спрашивает, что она тут делает. Главчёрт ему отвечает: она после каждых 5 раз будет тебя обнулять. Обама в мемуарах сравнил Путина с "коррумпированным политическим боссом", а его правительство - с "криминальным синдикатом" - Цензор.НЕТ 5302
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Ага, Абамка смелый после драки ручонками махать. А пока президентил, в перезагрузки с Пуйлом играл и эмбарго Украине поддерживал, помогал сухарями и блокировал все попытки двух палат помочь Украине.
    Герооооой, аднака!
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