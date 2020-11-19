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Росія відмовилася провести засідання підгруп ТКГ із політичних питань і безпеки

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Росія відмовилася провести засідання підгруп ТКГ із політичних питань і безпеки
Російська Федерація, попри пропозицію української делегації і представників ОБСЄ, Франції та Німеччини відмовилася провести засідання підгруп ТКГ з політичних питань і безпеки.

Про це повідомляє українська делегація в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, попри пропозицію української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН провести засідання політичної підгрупи і підгрупи з безпеки, російська сторона відмовилася", - сказано в повідомленні.

Наступне засідання ТКГ заплановано на 24-25 листопада.

Читайте також: Українська делегація в ТКГ запропонувала провести позачергові засідання, щоб розглянути питання обміну полоненими і розблокування КПВВ

Росія відмовилася провести засідання підгруп ТКГ із політичних питань і безпеки 01

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Топ коментарі

  • olele
    Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности - Цензор.НЕТ 1850
  • Nikolai Chizhevsky
    Расплачся ещё,маразматик старый
  • Старый зольдат
    Россия отказалась провести заседания подгрупп ТКГ по политическим вопросам и безопасности - Цензор.НЕТ 4440
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