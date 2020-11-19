Росія відмовилася провести засідання підгруп ТКГ із політичних питань і безпеки

Російська Федерація, попри пропозицію української делегації і представників ОБСЄ, Франції та Німеччини відмовилася провести засідання підгруп ТКГ з політичних питань і безпеки.