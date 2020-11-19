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Узгоджено нові технічні деталі для розблокування роботи КПВВ у Золотому і Щасті, - українська делегація в ТКГ

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Узгоджено нові технічні деталі для розблокування роботи КПВВ у Золотому і Щасті, - українська делегація в ТКГ
На позачерговому засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі узгоджено нові технічні деталі для розблокування російською стороною роботи КПВВ в Золотому і Щасті.

Про це делегація повідомила в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки твердій позиції керівника гуманітарної підгрупи, народного депутата України Галини Третьякової та сприяння координатора підгрупи Тоні Фріша на переговорах вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у Золотому і Щасті. Робота триває", - повідомляє делегація.

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Топ коментарі

  • Said_
    А навіщо? Нехай там собі сидят "годувальнички". Без українських пенсій, харчів і ліків. Тоді їхня радість від "путин введи" досягне небувалих висот.
  • Ex Donchanin
    Украина пошла еще на уступки?
  • Влад Кашин
    Носится"зелень"с этими КПП как"цыган с торбой"...Этот сепарский сброд уж давно пора в "лишенцы" произвести.Украинцев там уже почти нет..
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