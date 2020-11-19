Узгоджено нові технічні деталі для розблокування роботи КПВВ у Золотому і Щасті, - українська делегація в ТКГ

На позачерговому засіданні гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі узгоджено нові технічні деталі для розблокування російською стороною роботи КПВВ в Золотому і Щасті.