Найближчої зими ніяких віялових відключень електроенергії не буде, - Міненерго

Міністерство енергетики заперечує можливість віялових відключень електроенергії найближчої зими.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сторінці міністерства у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Міненерго відповідально заявляє, що цієї зими ніяких віялових відключень не буде", - сказано в повідомленні.

При цьому в Міненерго звернули увагу, що Україна входить у зиму з рекордними запасами палива і достатніми генеруючими потужностями, незважаючи на те, що НАЕК "Енергоатом" не впоралася з ремонтною кампанією цього року".

"Після втручання Міненерго "Енергоатом" оптимізував графік ремонтів. Крім того, за дорученням ремонтної комісії під головуванням т.в.о. міністра компанія змогла збільшити планову потужність на наступний рік на 2,9 млрд кВт-год", - сказано в повідомленні Міненерго.

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