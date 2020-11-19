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Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався

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Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався
Ексспікер Верховної Ради, народний депутат "ЄС" Андрій Парубій повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус і пішов на самоізоляцію.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це всім, із ким контактував останніми днями. Почуваюся добре, однак повністю самоізолююся. Всім бажаю здоров'я і максимального дотримання заходів безпеки", - повідомив Парубій.

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Парубій заразився коронавірусом і самоізолювався 01

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Швидкого одужання, пану Андрію.
  • Yurii Sliusarchuk
    самоликвидировался ?
  • Наталья Киенко
    Що ж ви не побереглися, пане АНДРІЮ?!! Тепер кріпіться ті скоріше одужуйте, попереду багато справ для патріотів УкраЇни!!!
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