Поліція взяла під цілодобову охорону 9 виборчих комісій у Львівській області для забезпечення порядку на виборах

Поліція Львівської області готова до забезпечення громадського порядку у другому турі місцевих виборів, 9 територіальних виборчих комісій взято під цілодобову охорону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції, з посиланням на голову поліції області Василя Віконського

"Від сьогодні, 19 листопада, поліцейські взяли під цілодобову охорону 9 територіальних виборчих комісій, які отримали бюлетені для голосування - у Львові, Дрогобичі та в Городецькому районі. Ми продовжуємо нести службу в посиленому режимі і забезпечувати правопорядок, щоб другий тур місцевих виборів пройшов чесно і прозоро", - зазначив голова обласної поліції.

Так, правоохоронці закликають усіх учасників виборчого процесу та жителів Львівської області не порушувати виборче законодавство і під час голосування дотримуватися правопорядку.

У неділю, 22 листопада відбудеться другий тур виборів голів Львівської і Дрогобицької ОТГ, а також депутата Великолюбінської селищної ради Городоцького району.

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