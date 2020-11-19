Зеленському не будуть за 32 млн грн покращувати зв'язок у літаку, - ЗМІ

Державна служба спеціального зв'язку вирішила скасувати тендерні процедури з модернізації супутникового зв'язку в літаку, яким користується президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці.

Про це йдеться в роз'ясненні Держспецзв'язку, яке є в розпорядженні "УП", інформує Цензор.НЕТ.

У службі пояснили, що 31 грудня припиняється робота системи Inmarsat Swift64 із використанням супутників III покоління. Тому виникла необхідність у модернізації вузла зв'язку на борту літака типу Airbus А-319-115.

У службі заявили, що тендерні процедури тривають ще з 2019 року, а останнім оголошення про проведення торгів було у вересні 2020 року.

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"Для реалізації закупівлі були передбачені кошти в сумі 38,010 млн гривень. Держспецзв'язку розглянуло пропозицію з найменшою вартістю предмета закупівлі - 32,4 млн гривень. Однак, з огляду на ситуацію, що склалася в Україні з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV- 2, Держспецзв'язку прийняло рішення про ініціювання скасування згаданої вище закупівлі та звернення з відповідною пропозицією до Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу цих коштів Міністерству охорони здоров'я України на боротьбу з епідемією респіраторної хвороби COVID-19", - пояснили у структурі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Держспецзв'язку планує модернізувати супутниковий зв'язок у літаку, яким користується президент Володимир Зеленський та інші чиновники, за 32,4 мільйона гривень.