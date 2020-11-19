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Донецькі терористи висунули нові умови для обміну утримуваними особами

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Донецькі терористи висунули нові умови для обміну утримуваними особами
Обмін полоненими на Донбасі не відбудеться до узгодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ). Крім того, таку дорожню карту має схвалити Верховна рада України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила представниця окупаційної влади в окремих районах Донецької області Дарина Морозова.

"Щоб відновити діалог і досягти конструктиву, сторонам конфлікту необхідно узгодити документ, в якому буде міститися механізм розблокування переговорів і підтвердження прихильності мінським угодам", - заявила Морозова.

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Топ коментарі

  • Александр Жаботинский 36ce613a
    Они всех типа Цемаха получили у наших профанов ,а та пистота ,что осталась им не нужна. Теперь пошел шантаж.
  • Ulrich Shtal
    Класичні терористи. Щоб не знущатися над людьми, та не робити нових терактів вимагають політичних поступок. Ящо поступок не буде, будуть і далі робити теракти. Хоча насправді це не терорити вимагають, а РФ - терористична держава.
  • dmitrij suur
    Арестовать Медведчука и уже завтра они на коленях будут просить об обмене пленными
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