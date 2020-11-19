Донецькі терористи висунули нові умови для обміну утримуваними особами

Обмін полоненими на Донбасі не відбудеться до узгодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ). Крім того, таку дорожню карту має схвалити Верховна рада України.