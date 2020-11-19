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ОП про обшуки в Музеї Революції: емоцій у ці дні і так багато, не варто додавати нових

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ОП про обшуки в Музеї Революції: емоцій у ці дні і так багато, не варто додавати нових
Офіс президента здивований, що обшуки в Музеї Революції відбулися напередодні річниці Майдану, але просить "не додавати емоцій" і дочекатися результатів розслідування.

Позиція Офісу президента відображена в повідомленні, опублікованому на його сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні правоохоронці провели обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності. Будемо відвертими: така новина вже починаючи із заголовка не може не викликати різних, дуже полярних емоцій. Зокрема, вкрай деструктивних", - сказано в повідомленні.

В ОП здивовані, що обшуки в Музеї Революції провели саме напередодні сьомої річниці Революції Гідності.

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"Зрозуміло, що цей непересічний день завжди викликає емоції, завжди переживається гостро. Для мільйонів українців ще й досі живі ті відчуття, які були під час Майдану. Тому будь-яка необережність зараз може сприйматися як виклик цінностям Майдану або як свідома гра на суспільних суперечностях. Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі", - говориться в повідомленні.

При цьому в ОП зауважують, що йдеться про розкрадання коштів керівництвом музею, і що такі звинувачення зазвичай буває легко довести.

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"Якщо гроші справді розтрачені, якщо дійсно було зловживання службовим становищем, то це легко довести. А отже, всі все побачать", - вважають в ОП.

"Ще раз наголосимо на ключовому: емоцій у ці дні щороку й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових. Особливо не варто це робити шляхом добре відомих політичних спекуляцій. Ми всі зацікавлені у правді та злагоді. Цим, власне, й мають завершитися сьогоднішні події навколо Музею Революції Гідності – чітким юридичним висновком", - підсумували в Офісі президента.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки у Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

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Топ коментарі

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