Кожні 17 секунд в Європі помирає одна людина від COVID-19, - ВООЗ
Про це повідомляє газета The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами глави європейського підрозділу ВООЗ Ханса Клюге, у 53 країнах, які входять в європейський регіон відповідно до класифікації організації, зафіксовано 15,7 млн випадків захворювання на коронавірус, близько 4 млн із них виявлено за останній місяць.
Він зазначив, що більш ніж 80% європейських країн за останні два тижні повідомили про показники захворюваності - понад 100 випадків на 100 тис. осіб.
Клюге вказав, що системи охорони здоров'я в Європі працюють на межі можливостей. Зокрема, у Франції відділення інтенсивної терапії зайняті на 95%, тоді як у Швейцарії - на всі 100%.
Напередодні у ВООЗ повідомили, що в Європі фіксується зниження темпів поширення коронавірусу COVID-19, проте кількість летальних випадків зростає.
Згідно з даними організації, кількість нових випадків у європейських країнах минулого тижня знизилася вперше за останні три місяці.