Кожні 17 секунд в Європі помирає одна людина від COVID-19, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я підрахували, що кожні 17 секунд на території Європи одна людина помирає від наслідків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє газета The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами глави європейського підрозділу ВООЗ Ханса Клюге, у 53 країнах, які входять в європейський регіон відповідно до класифікації організації, зафіксовано 15,7 млн ​​випадків захворювання на коронавірус, близько 4 млн із них виявлено за останній місяць.

Він зазначив, що більш ніж 80% європейських країн за останні два тижні повідомили про показники захворюваності - понад 100 випадків на 100 тис. осіб.

Клюге вказав, що системи охорони здоров'я в Європі працюють на межі можливостей. Зокрема, у Франції відділення інтенсивної терапії зайняті на 95%, тоді як у Швейцарії - на всі 100%.

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Напередодні у ВООЗ повідомили, що в Європі фіксується зниження темпів поширення коронавірусу COVID-19, проте кількість летальних випадків зростає.

Згідно з даними організації, кількість нових випадків у європейських країнах минулого тижня знизилася вперше за останні три місяці.

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