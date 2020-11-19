Новини

Медики, люди з супутніми захворюваннями та особи похилого віку, - Степанов назвав, кого вакцинуватимуть першими

4 63338
Медики, люди з супутніми захворюваннями та особи похилого віку, - Степанов назвав, кого вакцинуватимуть першими
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що насамперед вакцинуватимуть проти коронавірусу три групи людей. За його словами, це люди з супутніми захворюваннями, медики та особи похилого віку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі "Україна 24".

"Вакцинувати насамперед будемо групу ризику, як за ознакою по здоров'ю, хто має супутні захворювання, також групу ризику за віком - це люди, старші за 65 років. А також група ризику за професійною ознакою - це працівники сфери охорони здоров'я", - повідомив Степанов.

При цьому він повідомив, що глобальний механізм COVAX виділить Україні вакцин на 20% населення.

"Коли ми говоримо про механізм COVAX, ми говоримо про постачання такої кількості доз для вакцинації 8 млн осіб. Тобто 20% населення України. Якщо ми говоримо про двократне введення вакцини, то це буде відповідно 16 млн доз", - додав він.

Читайте також: Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ще ні одна вакцина не пройшла повних випробувань, а він вже збирається вакцинувати.
  • Владимир Сливка
    К сожалению никто так и не понял,если переболевший заболевает повторно то о никакой вакцине не может идти и речьи,хоть на 95 хоть и на 1005%.ее эфективности.Маємо Те що маємо.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    э не...лохородицей и гос/степендиатом рисковать не станут как и их бубенценосом с булавой
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини