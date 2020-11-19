Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах
Ексміністр фінансів, колишній радник глави Офісу президента Ігор Уманський заявив, що тимчасово не братиме участі в ефірах ЗМІ.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні друзі та колеги, на особисте прохання Андрія Єрмака я прийняв рішення, до особистої зустрічі з ним після його одужання, тимчасово утриматися від участі в ефірах", - написав Уманський.
Нагадаємо, 12 листопада Уманський заявив про звільнення за власним бажанням з позиції радника глави Офісу Президента. 18 листопада він пояснив це рішення неможливістю знищити "схеми" на митниці і в податковій.
Також ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".