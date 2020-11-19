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Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура

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Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура
Державна аудиторська служба ще навесні провела перевірку діяльності музею і звернулася за її результатами до правоохоронців. Влітку було відкрито кримінальне провадження про витрачання коштів, місяць тому - отримані постанови на слідчі дії.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, інформація в соцмережах і обурення щодо того, що нібито слідчі дії в музеї були начеб-то приурочені до 7-ї річниці початку Революції Гідності, не відповідають дійсності.

Максимець пояснила, що ще навесні Державна аудиторська служба проводила перевірку діяльності музею і за результатами цієї перевірки були направлені відповідні звернення до правоохоронних органів. А кримінальне провадження стосовно витрачання коштів музею було відкрито ще влітку. Ухвали на слідчі дії були отримані в суді ще місяць тому.

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"Сьогоднішні слідчі дії в музеї абсолютно не стосуються річниці. Це маніпуляції", - сказала вона.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки у Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Топ коментарі

  • Стрелок
    угу. просто так совпало.
  • Шрек Баблокат
    зам ГБР - чел Портнова, за взятку Ермаку и с согласия Зеленского..
    зам ГенПрокуратуры, чел Медведчука, за взятку Ермаку и с согласия Зеленского..
    Нач СБУ агент ФСБ Баканов + зам чел Медведчука..
    ***************
    о чем вы говорите?!.. Ублюдок Зеленский привел к власти ФСБшных украиноненавистников!
  • olele
    Herman Aksom@eternalrailway 21 ч

    Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.

    Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
    З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
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