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Макрон заявив про готовність Франції надати гумдопомогу Карабаху і закликав захищати релігійне і культурне надбання регіону

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Макрон заявив про готовність Франції надати гумдопомогу Карабаху і закликав захищати релігійне і культурне надбання регіону
Президент Франції Еммануель Макрон під час окремих телефонних розмов із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном закликав захистити культурну та релігійну спадщину Нагірного Карабаху.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Єлисейському палаці.

"Президент Франції оголосив про готовність з боку Франції надати гуманітарну допомогу і висловив бажання, щоб для захисту релігійної і культурної спадщини регіону робилися активні дії", - сказано в повідомленні.

Макрон також вказав, що припинення бойових дій у Нагірному Карабасі має сприяти відновленню переговорів між сторонами і поверненню біженців.

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Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    французский подельник рашиста уже помог Украине- война по сей день .гнать его сраной метлой
  • Шрек Баблокат
    Защищитель херов!.. у самого чурки головы режут, и тут он решил позащищать шашлычников-оккупантов "ради религиозного и культурного наследия региона"..
    Нахер ты пошел, со своей инициативой!.. и Эрдоган тебе пенделя для ускорения придаст!
  • майкл бом 2c607f23
    В Грузии тоже помним был "миротворец" именно.от Франции саркози....чем закончилось помощь этой продажной кацапской подстилки для Грузии тоже помним.Ату его.
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