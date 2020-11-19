Росія проводить особливу репресивну політику проти кримських татар, - посол США в ОБСЄ Гілмор
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Американський дипломат зазначив, що кримські татари становлять переважну більшість із тих громадян України, кого Росія утримує за ґратами з політичних мотивів.
Він нагадав про вироки, винесені судом у Ростові-на-Дону трьом кримчанам - Рустему Емірусеїнову, Арсену Абхаїрову, Ескендеру Абдулганієву, яких звинуватили в організації та участі в "Хізб ут-Тахрір" - організації, яка заборонена в Росії і в окупованому нею Криму, але вільно діє на материковій Україні.
"Подумайте про цих відважних кримськотатарських активістів, які животіють у російських в'язницях. Подумайте про майже 200 дітей цих політичних в'язнів, які ростуть без батьків. Така поведінка ведеться від імені російського народу. Чи щасливі люди в Росії, що ці утиски відбуваються від їхнього імені? Ми знову закликаємо Росію припинити зловживання щодо кримських татар, звільнити всіх українців, яких вона несправедливо позбавила свободи, і припинити утиски громадянського суспільства і спроби змусити замовкнути голоси опозиції", - сказав посол США.