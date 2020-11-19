Українець помер після затримання в Польщі, до нього застосовували електрошокер

У Польщі розслідують справу щодо смерті українця, який помер відразу після затримання правоохоронцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Укрінформ" 19 листопада повідомив речник Окружної прокуратури в Лодзі, прокурор Кшиштоф Копаня.

Він розповів, що точна причина смерті українця стане відома після розтину. Відомо, що до нього застосували електрошокер.

"Ми чекаємо на результати розтину, одночасно хочемо проаналізувати запис відеореєстратора, вмонтованого в паралізатор", - зазначив прокурор.

За його словами, зарано припускати, що між діями поліції і смертю затриманого є зв'язок.

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Прокурор розповів, що українець приїхав до Польщі 10 листопада і мав працювати на будівництві. Він перебував на карантині, але не дотримувався його.

Як заявив Копаня, 15 листопада поліція отримала повідомлення, що "агресивно налаштований чоловік" намагався потрапити на подвір’я та до будинку місцевих жителів. За словами прокурора, чоловік кидав у правоохоронців різноманітними предметами, а потім нібито витягнув ніж. Поліцейські намагалися заспокоїти чоловіка словесно, а тоді викликали підкріплення і застосували спочатку сльозогінний газ, а потім паралізатор. На затриманого вдягли кайданки. Після цього йому відразу стало зле, бригада екстреної допомоги констатувала смерть.

Консул Консульського відділу Посольства України в Польщі Дмитро Горбань повідомив "Укринформу", що з огляду на резонансність справи її взято під консульський контроль.

Горбань поінформував, що 44-річний українець приїхав з Тернопільської області. Його родину повідомили про смерть.