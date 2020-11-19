Новини

Українець помер після затримання в Польщі, до нього застосовували електрошокер

19 09850
Українець помер після затримання в Польщі, до нього застосовували електрошокер
У Польщі розслідують справу щодо смерті українця, який помер відразу після затримання правоохоронцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Укрінформ" 19 листопада повідомив речник Окружної прокуратури в Лодзі, прокурор Кшиштоф Копаня.

Він розповів, що точна причина смерті українця стане відома після розтину. Відомо, що до нього застосували електрошокер.

"Ми чекаємо на результати розтину, одночасно хочемо проаналізувати запис відеореєстратора, вмонтованого в паралізатор", - зазначив прокурор.

За його словами, зарано припускати, що між діями поліції і смертю затриманого є зв'язок.

Читайте також: 507 тис. громадян України легально працюють у Польщі, - глава Фонду соціального страхування Ушчинська

Прокурор розповів, що українець приїхав до Польщі 10 листопада і мав працювати на будівництві. Він перебував на карантині, але не дотримувався його.

Як заявив Копаня, 15 листопада поліція отримала повідомлення, що "агресивно налаштований чоловік" намагався потрапити на подвір’я та до будинку місцевих жителів. За словами прокурора, чоловік кидав у правоохоронців різноманітними предметами, а потім нібито витягнув ніж. Поліцейські намагалися заспокоїти чоловіка словесно, а тоді викликали підкріплення і застосували спочатку сльозогінний газ, а потім паралізатор. На затриманого вдягли кайданки. Після цього йому відразу стало зле, бригада екстреної допомоги констатувала смерть.

Консул Консульського відділу Посольства України в Польщі Дмитро Горбань повідомив "Укринформу", що з огляду на резонансність справи її взято під консульський контроль.

Горбань поінформував, що 44-річний українець приїхав з Тернопільської області. Його родину повідомили про смерть.

Топ коментарі

  • Serg KS d9fae3d4
    В Польше работяг с Украины не мерено и все кто там находится официально в основном довольны отношением поляков , так как не нарушая закон можно работать в любой стране евро союза ,без проблем , такой единичный случай ни о чём не говорит, не думаю что полицейские умышленно хотели навредить нашему соотечественнику ,тем более что он иностранец и ясно что вмешаются представители посольства Украины , а соответственно будет проведено доскональное и правдивое расследование ,
  • VOLVO XC 70
    а вообще мутная тема электрошокер... не все мы люди и представить не можем как это отразится на нас в случае применения этого устройства к нам... человек на 90% состоит из воды жидкости токо- проводимость просто потрясающая.. сердце как и мозг работают от электро импульсов удар шокером разряд сбивает сердечный ритм.. и также сбивает мозговую активность...а получить летальность от остановки сердца или паралич АПНОЭ дыхания или что мозг пошел в разлад или припадок эпилепсии или судорожных иных состояний запросто...вы поймите например приступы сердечной аномалии парксизмальной тахикардии аритмии когда сердце и так само сбивается с ритма или бешено колотиться достигая до 220-260 ударов в минуту и только разрядом тока реанимация можно привести и перезапустить сердечную мышцу в более менее допустимом ритме... а вот после электро травмы реанимация часто просто не успевает тем более что электрический разряд шокер вроде как и выступил в роли того самого Дефибриллятора- а вот уже медики пере запуская сердце человека не могут разрядом запустить сердце повторно... от излишества того самого разряда..и саттического поля у человека...
  • Валерий Матушкин
    Зараз хочуть і нашим поліцаям видати шокери. З контингентом, що працює в поліції буде не один труп.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини