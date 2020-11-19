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Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан

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Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан
Активний учасник Революції Гідності Святослав Вакарчук поцікавився, чи збираються слідчі ДБР викликати всіх її учасників на допит як організаторів.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"А ДБР чи хто там ще збирається всіх цих людей як організаторів Майдану викликати? Так вони всі можуть і прийти..." - написав Вакарчук.

Вакарчук припустив, що на допит у ДБР може прийти весь Майдан 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Державне бюро розслідувань викликало на допит "організаторів Майдану" - Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка.

Допит заплановано в межах розслідування кримінальної справи про "скоєння державного перевороту", відповідно до заяви, яку подав нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у "справах Майдану" Олексій Донський стверджує, що "зради" тут немає. За його словами, прокуратура не бачить у цій справі жодних юридичних перспектив. Але через недосконалість кримінально-процесуального кодексу в редакції 2012 року зобов'язана розслідувати будь-яку інформацію заявника (в даному випадку - Кузьміна. - Ред.) і допитати свідків.

До того ж, зазначив Донський, розслідувати провадження за заявою Кузьміна прокурорів зобов'язав суд.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Вакарчук предположил, что на допрос в ГБР может прийти весь Майдан - Цензор.НЕТ 6246
  • 18c49ed2
    Вакарчуку, при всем уважении, лучше бы пока помолчать. Свой голос он просрал за звонкую монету от семьи Кучмы.
  • Dima qwe
    запросто и к тому же с брусчаткой шинами и коктейлями
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