Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я України поки що не вирішили, чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів на коронавірус. Це питання нині обговорюється на рівні провідних учених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, наразі невідомо, як довго в людини тримається імунітет до COVID-19.

"Ми не знаємо, чи вакцинуватимемо тих, хто перехворів. Це питання обговорюється на рівні всіх провідних учених. Ми не знаємо, як довго триває імунітет у тих, хто перехворів, і скільки тримається імунітет після щеплення, тому що третя клінічна стадія випробування вакцин триває", - заявив він.

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