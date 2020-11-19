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Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко

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Питання про те, чи потрібно вакцинувати осіб, які перехворіли на коронавірус, обговорюється на рівні вчених, - Ляшко
У Міністерстві охорони здоров'я України поки що не вирішили, чи вакцинуватимуть тих, хто вже перехворів на коронавірус. Це питання нині обговорюється на рівні провідних учених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, наразі невідомо, як довго в людини тримається імунітет до COVID-19.

"Ми не знаємо, чи вакцинуватимемо тих, хто перехворів. Це питання обговорюється на рівні всіх провідних учених. Ми не знаємо, як довго триває імунітет у тих, хто перехворів, і скільки тримається імунітет після щеплення, тому що третя клінічна стадія випробування вакцин триває", - заявив він.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    агрохимия чем тебе не вчоный?

    Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7104
  • aleks kyb
    Ученые - это хто? Кловун, Баканов и Верещук? У нас они среди зелени самые ученые.
  • WiM
    .
    не этот ли "учёный" случайно? Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4699
    Вопрос о том, нужно ли вакцинировать переболевших коронавирусом обсуждается на уровне ученых, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1259
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