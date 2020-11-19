Рішення Росії визнавати "документи" ОРДЛО суперечить мінським угодам і направлено проти суверенітету України, - Євросоюз

Указ президента РФ про визнання документів та реєстрації автомобілів на територіях окупованих районів Донецької та Луганської областей є черговим кроком Росії проти суверенітету України та прямо суперечить мінським домовленостям.

Про це йдеться у заяві офіційного представника ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"4 листопада президент Путін підписав указ, який спрощує визнання Російською Федерацією документів та реєстрації автомобілів, які видані мешканцям та постійним резидентам (окупованих територій - ред.) Донецької та Луганської областей України. Це є ще однією спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Ми очікуємо, що Росія утримується від дій, що суперечать Мінським угодам та перешкоджають повній реінтеграції в Україну непідконтрольних уряду територій, та натомість, буде повною мірою виконувати власні зобов’язання відповідно до мінських домовленостей", - йдеться у документі, повний текст якого оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій

У заяві нагадується, що у 2019 році Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх дій видали інструкцію щодо опрацювання подань на візу від мешканців непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей України, яка відповідає принципам поваги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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Як наголосив речник ЄС, ці правила ЄС щодо видання Шенгенських віз коректно та змістовно дотримуються як в Україні, так і в Російській Федерації.

"Європейський Союз залишається твердим у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", - наголошується у заяві ЄС.