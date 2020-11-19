"Слуга народу" Халімон вимагав хабар у бізнесмена, ексдепутата БПП. ВIДЕО

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відмовила НАБУ в проведенні розслідування про отримання хабаря народним депутатом із фракції "Слуга народу" Павлом Халімоном.

Про це йдеться в матеріалі програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Депутатська недоторканність в Україні офіційно скасована з 1 січня 2020 року. На практиці контроль за долею справ проти народних депутатів тепер опинився в руках однієї людини - генерального прокурора. В даному випадку - Ірини Венедіктової, соратниці Володимира Зеленського.

Ще влітку до неї звернулися детективи НАБУ з проханням розпочати кримінальне провадження, в рамках якого вони збиралися зафіксувати можливе отримання хабаря заступником глави президентської фракції "Слуга народу" Павлом Халімоном - оскільки дізналися, що він вів переговори з бізнесменом довкола одного спору про доступ до державних земельних ресурсів і в тих розмовах звучали домовленості про гроші. Але Венедіктова відмовила - тому спецоперація була зірвана.

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Тільки внаслідок резонансу і коли цю справу почали розслідувати "Схеми", Венедіктова дозволила розпочати кримінальне провадження щодо Халімона. Але, як зазначають журналісти, чи є в цьому сенс зараз? Коли ключову негласну слідчу дію була зірвано, зафіксувати момент отримання коштів не вдалося, а сам фігурант вже був попереджений про інтерес НАБУ до своїх дій?

І чи запитає про це Зеленський главу ОГПУ Венедіктову наступного разу, коли вимагатиме звіту про обіцяні посадки?

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