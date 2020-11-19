Держдепартамент США попередив Лукашенка: настав час зупинити насильство

Офіційний Вашингтон попередив режим у Білорусі про необхідність негайно зупинити насильство, порушення прав людини в республіці і звільнити затриманих активістів.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднив на офіційній твіттер-сторінці заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун.

"Більш ніж 100 днів влада Білорусі здійснювала тривалі і грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Прийшов час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини і ввести діалог із білоруським суспільством", - підкреслив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

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Американська сторона виступила із заявою на адресу режиму в Білорусі після повідомлень про арешти журналістів на тлі масових заворушень правоохоронних органів республіки, підпорядкованих Лукашенкові.

Нагадаємо 15 листопада в Білорусі пройшли акції пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками. За даними правозахисного центру "Весна", під час недільних демонстрацій затримано 1279 осіб.

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