Держдепартамент США попередив Лукашенка: настав час зупинити насильство
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднив на офіційній твіттер-сторінці заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун.
"Більш ніж 100 днів влада Білорусі здійснювала тривалі і грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Прийшов час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини і ввести діалог із білоруським суспільством", - підкреслив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.
Американська сторона виступила із заявою на адресу режиму в Білорусі після повідомлень про арешти журналістів на тлі масових заворушень правоохоронних органів республіки, підпорядкованих Лукашенкові.
Нагадаємо 15 листопада в Білорусі пройшли акції пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками. За даними правозахисного центру "Весна", під час недільних демонстрацій затримано 1279 осіб.