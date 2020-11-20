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Україна веде переговори з усіма потенційними виробниками COVID-вакцини, - Ляшко

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Україна веде переговори з усіма потенційними виробниками COVID-вакцини, - Ляшко
Офіційний Київ веде переговори і підписує договори з усіма потенційними виробниками вакцини проти COVID-19 для організації поставок вакцин в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" на каналі 1+1.

"Країна працює з усіма потенційними виробниками вакцин, підписує вже договори на поставку вакцин і для інших груп населення. Ми говоримо про те, щоб нам щонайменше в країну завести одночасно 15 млн доз вакцини", - зазначив Ляшко.

Він додав, що першими в Україні планують вакцинувати медиків, також до пріоритетної групи населення потраплять люди, які перебувають у медичній групі ризику, тобто люди у яких під час перенесення коронавірусної інфекції найчастіше розвиваються ускладнення. За словами Ляшка, Національна технічна група зараз розглядає три механізми транспортування, зберігання і використання вакцин і все залежить від того, за якої температури потрібно її зберігати.

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Ляшко також розповів, що в Україні поки розглядають різні механізми проведення щеплень, зокрема розглядається можливість вакцинації громадян в амбулаторіях, поліклініках та в приватних медичних установах. Він зазначив, що більш конкретні механізми вакцинації будуть розроблені після того, як буде відомо, яка саме вакцина буде закуплена.

Заступник міністра зазначив, що контроль за вакцинацією населення буде здійснювати Міністерство охорони здоров'я спільно з департаментом охорони здоров'я в місцевих адміністраціях.

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Топ коментарі

  • Necromus Necromus
    Радуцкий уже нашел за границей покупателей? Сколько из того, что весной-летом под пиаром завез в Украину ЗеМародер дошло до обычного украинца? Сотни тысяч китайских тестов и миллионы масок, где оказались? А миллиардный ковидный фонд? Вот и я о том же...

    Украина ведет переговоры со всеми потенциальными производителями COVID-вакцины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1544
  • Vedana
    Порахувати, скільки в день повідомлень про ковід - добрих 30%-40% від усіх новин.
    Це просто не можливо.
    Довбуть і довбуть.
    Більше нічого в світі нема.
    Хай Бог милує !
  • Алексей Достоевский
    А у них вакцина ветеринарная...
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