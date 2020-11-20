Угорщина отримала російську вакцину проти COVID-19, попри рекомендації Єврокомісії

Угорщина отримала першу партію російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". При цьому Єврокомісія застерігала країни від придбання цієї вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава угорського МЗС Петер Сіярто.

За його словами, уряд робить все можливе, щоб надати угорському народу "найбільш якісну і безпечну ефективну вакцину".

Але, як пише Reuters, Єврокомісія застерігала країни-члени Європейського Союзу від придбання неліцензованих вакцин.

Згідно з правилами ЄС, вакцина "Супутник V" має отримати спеціальний дозвіл від Європейського агентства лікарських засобів, перш ніж вона зможе продаватися в кожній із країн ЄС.

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