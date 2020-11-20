ВООЗ рекомендує не використовувати "Ремдесивір" для госпіталізованих хворих на COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише 20 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я.
Керівництво ВООЗ щодо клінічної допомоги під час "корони" розробила міжнародна група, в яку входять 28 експертів у галузі клінічної допомоги, чотири пацієнти-партнери і один фахівець з етики. Воно розроблено у співпраці з некомерційною організацією Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC) - вона надала методологічну підтримку.
Робота над цим почалася 15 жовтня, коли ВООЗ показала проміжні результати рандомізованого контрольованого випробування клінічного випробування "Солідарність", в якому враховувалися дані понад 7000 пацієнтів у чотирьох дослідженнях.
"Дані свідчать про відсутність значущого впливу на смертність, потребу в штучній вентиляції легень, час до клінічного поліпшення та інші важливі для пацієнта результати", - наголосили в ВООЗ.
У групі з розробки рекомендацій заявили, що необхідні додаткові дослідження, особливо для забезпечення більшої достовірності доказів для конкретних груп пацієнтів, і підтримали подальшу участь добровольців у випробуваннях ремдесивіра.
2 травня 2020 року "Ремдесивір" схвалили в США для екстреного лікування коронавірусної хвороби.
Уже тоді частина медиків засумнівалася в користі ремдесивіра для "важких" з COVID-19, але заявила, що за його застосування "було менше серйозних несприятливих подій".
13 листопада Європейська екологічна спільнота реаніматологів не рекомендувала "Ремдесивір" під час важких випадків.
Препарат також включений в український протокол лікування коронавірусу: МОЗ замовив 28 000 флаконів дорогого препарату. 19 листопада заступник міністра охорони здоров'я Ляшко повідомив, що "препарат вже закупили і везуть в Україну".
Українська компанія Biopharma стверджує, що їхній препарат "у чотири рази" скорочує летальність під час COVID-19.