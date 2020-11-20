Проти лікаря, який розповів журналістам, що в крові загиблого від побоїв мінчанина Бондаренка не було алкоголю, відкрили кримінальну справу

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти лікаря, який розповів журналісту місцевого видання про результати обстеження Романа Бондаренка, який загинув після побиття силовиками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури РБ у Білорусі в Telegram.

"Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно лікаря "Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги" та іншої особи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.178 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Діючи умисно, без службової необхідності, підозрюваний вступив у злочинну змову з представником інтернет-ресурсу (tut.by), якому повідомив відомості про результати медичного огляду Романа Бондаренка. Тим самим він розголосив лікарську таємницю, при цьому представив недостовірну інформацію", - йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі РБ зазначили, що "діяння названих осіб спричинили за собою тяжкі наслідки, що виявилися в підвищенні напруженості в суспільстві, створенні атмосфери недовіри до компетентних державних органів, спонуканні громадян до агресії та протиправних дій".

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"Підозрюваних затримано", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 11 листопада мінчанин Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню.

У Слідкомі Білорусі стверджували, що Бондаренко був п'яний, але за словами медика, в його організмі було нуль проміле алкоголю.

12 листопада Бондаренко помер.