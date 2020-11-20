Вакцина проти COVID-19 може бути зареєстрована в Європі в грудні поточного року, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що вакцина проти коронавірусу може бути зареєстрована в Європі в грудні цього року або на початку наступного року. За її словами, останні новини про розробки вакцини "вселяють великий оптимізм".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне звернення виклав представник німецького уряду Штеффен Зайберт у Twitter.

Також Єврокомісія вже уклала рамкові угоди про постачання вакцини з низкою виробників, зокрема з фармкомпанією BioNTech-Pfizer.

"Ми очікуємо реєстрацію в Європі в грудні або незабаром після початку наступного року", - повідомила канцлер.

Потім у Європі почнеться процес вакцинації.

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Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини проти коронавірусу. В межах цього механізму Україна безкоштовно отримає кількість доз вакцини для 4 млн населення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Китаї проходять випробування п'ять зразків вакцини проти коронавірусу. Всі вони перебувають на третій фазі досліджень.