Вакцина проти COVID-19 може бути зареєстрована в Європі в грудні поточного року, - Меркель
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне звернення виклав представник німецького уряду Штеффен Зайберт у Twitter.
Також Єврокомісія вже уклала рамкові угоди про постачання вакцини з низкою виробників, зокрема з фармкомпанією BioNTech-Pfizer.
"Ми очікуємо реєстрацію в Європі в грудні або незабаром після початку наступного року", - повідомила канцлер.
Потім у Європі почнеться процес вакцинації.
Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини проти коронавірусу. В межах цього механізму Україна безкоштовно отримає кількість доз вакцини для 4 млн населення.
Раніше РБК-Україна писало, що в Китаї проходять випробування п'ять зразків вакцини проти коронавірусу. Всі вони перебувають на третій фазі досліджень.