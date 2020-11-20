COVID-19: третій день поспіль у світі фіксують понад 10 тис. смертей за добу. Загальна кількість інфікованих перевищила 57,2 млн

Станом на ранок 18 листопада у світі зареєстрували 650 454 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 10 776 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 57 239 606 випадків інфікування, з них 650 454 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 365 695 осіб, з них 10 776 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 39,7 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожні 17 секунд в Європі помирає одна людина від COVID-19, - ВООЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія. Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.