В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 728 осіб;
летальних випадків – 229;
одужало – 7 845 осіб;
здійснено тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 598 085 осіб;
одужало – 274 324 особи;
летальних випадків – 10 598;
проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях", - розповів Степанов.