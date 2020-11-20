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В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали

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В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали
В Україні станом на ранок п'ятниці, 20 листопада, зафіксовано 14 575 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 (найвищий показник від початку пандемії), видужали - 7845 осіб, померли 229 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.

Також за минулу добу В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 01

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 02госпіталізовано – 1 728 осіб;

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 02летальних випадків – 229;

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 02одужало – 7 845 осіб;

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 02здійснено тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).

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За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 01

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 07захворіло – 598 085 осіб;

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 07одужало – 274 324 особи;

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 07летальних випадків – 10 598;

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 11
В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали 12

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Даже не мастера спорта по борьбе с корона вирисом, а прямо таки олимпийские чемпионы. Зебилы!!!
  • Андрей Сафhjyjd
    Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б молодшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
  • Підлога Маккартні
    У педагогів зарплата 4 тисячі баксів, так шо хай не скиглять, голосували ж за зеленського...
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