В Україні виявлено рекордні 14 575 нових випадків COVID-19: померли 229 осіб, 7845 - одужали

В Україні станом на ранок п'ятниці, 20 листопада, зафіксовано 14 575 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 (найвищий показник від початку пандемії), видужали - 7845 осіб, померли 229 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 728 осіб;

летальних випадків – 229;

одужало – 7 845 осіб;

здійснено тестувань за добу – 70 752 (зокрема методом ПЛР – 45 957, методом ІФА – 24 795).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 598 085 осіб;

одужало – 274 324 особи;

летальних випадків – 10 598;

проведено ПЛР-тестувань – 4 108 825.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях", - розповів Степанов.







