За рік до кримінальної відповідальності у справах Майдану притягнуто 34 особи, у розшуку перебувають 82 підозрювані, - ДБР
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За рік до кримінальної відповідальності у справі Майдану притягнуто 34 особи. У розшуку перебувають 82 підозрювані.
Про це йдеться у відповіді Держбюро розслідувань на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
У відповідь на запит повідомили, що розслідують 80 справ, пов'язаних з подіями на Майдані. Крім того, три кримінальні провадження стосуються вбивств силовиків під час протестів.
В більшості своїй "новими" підозрюваними у справах ДБР стали колишні прокурори і слідчі, які клопотали про арешти майданівців.