Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1391 випадок. Серед лідерів - Дніпропетровська та Київська області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Києві (1391), Дніпропетровській (1174) та Київській (1080) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 20 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1391 особа, що є рекордним показником для столиці від початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 56 594 особи.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1080 осіб, за минулу добу - 33. Від початку епідемії одужали 20 391 пацієнт.

Станом на 20 листопада кількість активних хворих у Києві становить 35 123 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 19 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1348 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська та Київська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 1174 особи, це рекордний показник для області від початку пандемії. Загальна кількість інфікованих - 26 202. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 689 осіб, за минулу добу - 29. З початку епідемії одужали 10 530 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 14 985.

У Київській області на коронавірус захворіли 1080 осіб, це рекордний показник для області від початку пандемії. Загальна кількість інфікованих становить 28 427 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 615 осіб, за минулу добу - 15. Від початку епідемії одужали 10 868 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 16 944 людини.