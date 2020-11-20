Завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях: закон опубліковано в "Голосі України"

В Україні від завтра почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях. Це передбачає закон, який сьогодні був опублікований у виданні "Голос України".

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У законі прописано, що штрафувати будуть за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно. При цьому законом встановлено, що респіратор або захисна маска повинна закривати ніс і рот.

Розмір штрафу становитиме від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень). Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.

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Зазначимо, завтра в Україні буде карантин вихідного дня. Він діятиме із суботи по неділю. Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, АЗС.