Апеляційний суд зобов'язав Шевченківський райсуд Києва розглянути скаргу на закриття справи проти Портнова про загрози прокурору Божку, - адвокат Маселко

Учора, 19 листопада, Київський апеляційний суд (судді Ященко, Капічон, Семенцов) частково задовольнив скаргу адвокатів прокурора Олександра Божка і скасував відмову Шевченківського суду в розгляді скарги на закриття кримінального провадження проти Андрія Портнова.

Про це повідомив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Памятаєте зоофільські фантазії та погрози Портнова прокурору Олександру Божку, який розслідував його справу.

Тоді прокурор добився відкриття кримінальної справи за цими фактами. Однак у квітні справу закрили за відсутністю складу злочину - мовляв у нас немає методології експертизи смсок і незрозуміло - то Портнов дійсно погрожував чи просто мріяв.

У липні ми добились скасування цієї постанови (подяка судді Сидорову з Шевченківського суду).

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Однак у серпні СБУ знову закрило справу - цього разу за строками. При цьому не врахували, що за ст. 343 КПК вже не передбачає таких строків.

Тому ми знову оскаржили закриття справи. Суддя Овсепян з Шевченківського суду відмовила у скарзі. Портнов для неї більший авторитет ніж КПК.

Але вчора Київський апеляційний суд (судді Ященко, Капічон, Семенцов) частково задовольнив нашу скаргу, скасували відмову Шевченківського суду та направили її на новий розгляд. Мотивів поки не знаю, але це вже прогрес.

Прокурор Божко не здається і далі буде", - розповів Маселко.





Раніше розповідалося, що троє працівників Генеральної прокуратури отримували повідомлення із брутальними образами і погрозами з номера Андрія Портнова.

Зокрема, неодноразово такі повідомлення надходили прокурору Олександрові Божку, який керував кримінальним провадженням, де фігурував експосадовець. Розслідування щодо погроз від Андрія Портнова співробітнику Генеральної прокуратури (тепер Офіс Генерального прокурора. — Ред.) Олександрові Божку розпочали в Державному бюро розслідувань на початку квітня 2019 року. Згодом кримінальне провадження передали до Служби безпеки України.

Наприкінці листопада минулого року Божко поскаржився на дії Андрія Портнова у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області, після чого вкотре отримав погрози від ексчиновника.

Після цього прокурору не раз писали з номера колишнього посадовця. Зокрема, 27 березня Андрій Портнов надіслав повідомлення, де "порадив" прокурору "збиратися у в’язницю". Востаннє Божко отримав погрози 30 березня цього року.

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Зазначимо, що відмовилася покарати Портнова за погрози прокурору й Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Після отримання нових погроз Олександр Божко знову звернувся до комісії, та адвокати відмовилися навіть відкривати провадження. Зараз таке їхнє рішення прокурор намагається оскаржити в Окружному адмінсуді Києва.

У квітні поточного року Божко також звертався до генпрокурорки Ірини Венедіктової з клопотанням, у якому попросив оголосити Портнову підозру. Утім, у відповіді на наш запит СБУ відповіла, що цю підозру не оголосили, а справу — закрили. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підставою для закриття провадження стала експертиза.

Окрім Божка, схожі погрози були адресовані й у бік колишнього співробітника слідчого Управління спеціальних розслідувань ГПУ та його екскерівника Сергія Горбатюка. Саме ця структура розслідувала події Революції Гідності та діяльність колишніх соратників Віктора Януковича.

Андрій Портнов, нагадаємо, повернувся в Україну навесні цього року. Ексчиновник відразу розпочав "юридичну війну" з попереднім президентом Петром Порошенком, відправивши з десяток заяв щодо нього до Державного бюро розслідування. Також у серпні Портнов виграв позов проти України про відшкодування майже 7 мільйонів гривень компенсації — за завдану шкоду його репутації.