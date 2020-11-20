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ОП просуває призначення послом України в США ексміністерки Маркарової: потрібно вирішувати питання з МВФ, - ЗМІ

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ОП просуває призначення послом України в США ексміністерки Маркарової: потрібно вирішувати питання з МВФ, - ЗМІ
На заміну послу України в США Володимиру Єльченку може прийти нова людина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, заміною може стати ексміністерка фінансів Оксана Маркарова. Про це повідомили джерела видання в Офісі Президента та Міністерстві закордонних справ.

"Ідею вніс Андрій Єрмак. Необхідно вирішувати питання з МВФ. Грошей немає. А Маркарова там на хорошому рахунку", - пише видання з посиланням на інформацію в ОП.

Джерело в МЗС можливість призначення Маркарової коментує дещо інакше:

"До Вашингтона після перемоги Байдена повертається "класика", а Маркарова не класичний дипломат. МВФ - дуже важливий чинник, але американський напрямок набагато ширший, системніший і потребує більшої дипломатичної практики і кругозору".

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Топ коментарі

  • Ned Stark
    Идею внес Андрей Ермак
    Далі можна не читати))))
  • Чайка Київ
    Нахріна ти прибирав високопрофесійних дипломатів, якщо в тебе не було для них гідної заміни? Бо вони порохоботи, які працювали на благо України, а тобі потрібно, щоб працювали на тебе, беню та інших "хароших людей"?
  • Старый зольдат
    Шулера, аферисты, предатели и воры, а не власть.
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