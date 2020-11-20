Україна може врахувати досвід Молдови в Придністров'ї в діях стосовно Донбасу, - Санду

Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що "м'який підхід" у врегулюванні ситуації в Придністров'ї не дав результату.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Санду розповіла в інтерв'ю "ЄП".

"Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники – зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Тому зараз 65% експорту Придністров’я йде в Європу. Ми підписали понад 300 документів про розв’язання конфлікту тощо. Але попри всі ці кроки, ми наразі так нікуди й не прийшли", - зазначила Санду.

"Цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати (під час вибору підходу. – Ред.) у діях щодо Донбасу", - додала новообрана президентка.

Також читайте: Київський безпековий форум: Як захистити євроатлантичний курс України, Молдови, Білорусі та інших країн нашого регіону?