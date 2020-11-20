НАЗК набирає молодь на програму підготовки до держслужби "Антикорупційний десант"

Національне агентство з питань запобігання корупції шукає на держслужбу молодь і пропонує пройти програму підготовки "Антикорупційний десант".

Про це повідомив у Facebook заступник голови НАЗК Олександр Стародубцев, передає Цензор.НЕТ.

"Шукаємо молодь в команду НАЗК! Незважаючи ні на що, ми продовжуємо працювати над ініціативами, шо допоможуть підвищити ефективність запобігання та протидії корупції в Україні після відновлення повноцінного функціоналу НАЗК. Тож запускаємо програму підготовки: "Антикорупційний десант"", - повідомив Стародубцев.

Він додав, що НАЗК шукає "молоде покоління креативних та амбітних лідерів, які готові долучитись до команди НАЗК як держслужбовці нового зразка та допомогти нам подивитися на існуючі процеси та процедури під новим кутом".

Зазначається, що Агентство пропонує: цікаву програму навчання протягом перших 2 місяців роботи; амбітні завдання та можливість будувати країну власними руками тут і зараз; професійну команду однодумців; гідну ЗП; повну зайнятість з роботою в офісі в м. Києві.

До кандидатів такі вимоги:

Має базову вищу освіту за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавр, спеціаліст або магістр в галузі знань Право

Має можливість працювати повний робочий день в офісі в місті Київ

Готовий/а працювати на державній службі не менше 3-5 років

Має бажання реальних змін в країні та готовий/а долучитись до них

Має активну життєву позицію/проактивність

Прагне до навчання та саморозвитку

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