Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості

Вчені з Канади, Великої Британії та США визначили чотири симптоми, які можуть свідчити про ранню стадію COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Express.

За даними канадських фахівців, кожен п'ятий хворий повідомив про проблеми в шлунково-кишковому тракті, зокрема про втрату апетиту, нудоту, діарею і болі в животі.

Співавтор дослідження, викладач медичного факультету Університету Альберти доктор Мітч Вілсон зазначив, що ці симптоми не завжди свідчать про COVID-19, але можуть бути викликані інфекцією, тому вимагають звернення до лікаря.

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Його колега доктор Діана Гол також зазначає, що про діарею не раз повідомлялося як про ранній симптом у пацієнтів, у яких пізніше був виявлений позитивний результат на COVID-19.

Ще однією ознакою коронавірусу може бути кон'юнктивіт, правда, його виявили лише у 3% заражених.

Третій симптом - сплутаність свідомості, вона може спостерігатися протягом тижнів і місяців після одужання. Може йтися про втрати здатності згадувати повсякденні факти або підтримувати бесіду. Водночас вчені стверджують, що ступінь помутніння пов'язаний з тим, наскільки важка форма захворювання.

Четвертим раннім симптомом називають сильну втому - на неї скаржаться в середньому 52% перехворілих, у деяких вона може спостерігатися навіть через два місяці після одужання.