Новини • Коронавірус і карантин

Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% в десяти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

2 00410
Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% в десяти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Сстаном на 20 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в десяти областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані і Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 52%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Також читайте: Вчені назвали чотири ранні симптоми COVID-19, включно з розладом шлунка і помутнінням свідомості

Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% в десяти областях України, - МОЗ 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Стопор
    вы млять про эти проценты расскажите женщине умершей на пороге больницы,которой не нашлось места в больницах,уроды!!!
  • Старый зольдат
    ЗЕлёный ПАРОДОКС.
    (стих)
    Мощьно, день ото дня,
    Растёт процент больных
    На ковид в Украине.
    А вот процент свободных коек
    День ото дня в больницах
    Все те же 50 процентов!

    МЛЯЯЯЯ!!!
  • Viktor Svitonko
    Устроится в больницу с ковид в Виннице и Киеве,( со слов моих знакомых ,которые сильно заболели) практически нереально.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини