Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% в десяти областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Сстаном на 20 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в десяти областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані і Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській та Херсонській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 52%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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