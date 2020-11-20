Кулеба: Я запропонував кандидатуру Маркарової на посаду посла України в США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що запропонував кандидатуру ексміністерки фінансів Оксани Маркарової на посаду посла України в США. Процедура її оформлення на посаду вже запущена.

Про це Кулеба повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Факти, а не плутані чутки про нового посла України в США. 1. Нинішній посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії, претензій до його роботи немає, але принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував. 2. Кандидатуру нового посла на розгляд президента вносить міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової", - написав Кулеба.

Він додав, що процедура її оформлення вже запущена, але це займає певний час. Також Кулеба закликав судити про призначення "за підписаним указом президента, а не публікаціями в пресі".

"У разі призначення Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, так і у МВФ. Про те, що Маркарову відправляють лише вибивати гроші з МВФ, - це маячня. Важлива правда також у тому, що Маркарова буде перша в історії пані посол України в США. Це безумовні плюси", - зазначив Кулеба.

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