"Укравтодор" скасував купівлю службових автомобілів преміум-класу в Дніпропетровській і Сумській областях

Державне агентство автомобільних доріг України не підтримує закупівлі службових автомобілів преміум-класу, тендери на які були недавно оголошені регіональними службами відомства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі агентства в четвер увечері.

Згідно з повідомленням, глава "Укравтодору" Олександр Кубраков ініціював додаткові перевірки аналогічних закупівель.

"Необґрунтовані витрати державних коштів недопустимі. Я наполягаю на тому, щоб для службових цілей обиралися недорогі авто базової комплектації. Надалі будемо контролювати це питання і за допомогою формальних механізмів – у регіони вже надіслано відповідне окреме доручення", - прокоментував Кубрак інформацію про оголошення двох тендерів на закупівлі дорогих авто для облавтодорів.

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В "Укравтодорі" також заявили, що раніше оголошені тендер Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області на автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-i і Служби автомобільних доріг у Сумській області на легковий автомобіль кросовер Volkswagen Touareg - скасовані.