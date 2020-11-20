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Кабмін розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів уже в грудні, - мер Івано-Франківська Марцінків. ВIДЕО

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Кабінет Міністрів розглядає можливість запровадження повного локдауну на кілька тижнів. За попередніми даними він може бути введений або 10-15 грудня, або 20-25.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, карантин вихідного дня - підготовка для більш жорстких заходів, локдауну на кілька тижнів, який може бути введений або 10-15, або 20-25 грудня.

"Позиція уряду, на жаль, незмінна - карантин вихідного дня буде. Крім того, висловлювалася думка, і прем'єр-міністр, і я думав, що так буде - це плавна підготовка до повного локдауну в нашій країні. Озвучувались цифри, що цей локдаун в такому, скажімо, песимістичному варіанті буде 10-15 грудня, в оптимістичному - 20-25 грудня, буде не на кілька тижнів локдаун. Це обговорюється, попросили наші пропозиції", - зазначив Марцінків.

Мер Івано-Франківська наголосив, що локдаун призведе до катастрофи для економіки і сильно вдарить по малому і середньому бізнесу.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Кабмин рассматривает возможность введения полного локдауна на несколько недель уже в декабре, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив - Цензор.НЕТ 404
  • 18c49ed2
    Власть тупых гопников во всей красе. От кидка до кидка. А когда ловят -- "вы нас не так поняли".
  • Ned Stark
    Парадокс, коли рівно 2 роки тому був Петін воєнний стан, то тут купа зебілів критикувала це і хай коментах влаштувала! Де ви всі, коли нас тут закрити уже вдруге за рік хочуть, а???

    Я не те щоб прям аж порохобот, але мені був краще воєнний стан від Петі, ніж карантин від Зєлі... У воєнний стан я взагалі не побачив обмежень, а Зе хоче всепозакривати нафіг, не ввівши при цьому навіть надзвичайний стан!
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