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Штрафи за відсутність масок - це не панацея, а засіб для недопущення повного локдауну, - "слуга народу" Монастирський

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Штрафи за відсутність масок - це не панацея, а засіб для недопущення повного локдауну, - "слуга народу" Монастирський
Нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський прокоментував законопроєкт про штрафи за неносіння масок, який 19 листопада підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Я вважаю, що цей крок не є панацеєю, в жодному разі. Це шлях недопущення повного локдауну, проти чого я виступаю і вважаю, що повний локдаун ставить на коліна економіку. Тому елементарний захист - це та профілактика, яка може стримувати розвиток захворюваності", - зазначив нардеп.

За словами Монастирського, більшість жителів і так виконують ці норми.

"Нагадаю, йдеться тільки про громадський транспорт, будівлі і приміщення. Переважна більшість громадян в цих місцях носять маски. Зараз ця норма торкнеться і буде більше профілактичною для тих людей, які вважають коронавірус якоюсь змовою тощо - змусить їх надягати і носити маски", - підкреслив Монастирський.

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Топ коментарі

  • Володимир Д
    Зачем врать об альтернативе локдауну, если он и так состоится. С масками или без.
  • Eugen Mk
    Любители намордников никак не могут сообразить, что толку от них НОЛЬ! И в конце концов будет либо локдаун, либо все переболеют.
  • Eugen Mk
    Скоко там сёдня? +14500? Завтра 15000+ будет, и с масками, и с карантинами выходных дней.
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