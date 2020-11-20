Посли країн G7 казали Зеленському про необхідність уникнути подальшого відкату антикорупційних реформ

Посли країн "Великої сімки" під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтвердили нагальну необхідність дій щодо подолання конституційної кризи й уникнення подальшого відкату українських антикорупційних реформ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві дипломатів, опублікованій у Twitter американським головуванням у групі послів G7.

"Вчора посли країн G7 зустрілися з президентом Зеленським і підтвердили нагальну необхідність широко підтримуваних дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень КСУ та уникнення подальшого відкату назад українських антикорупційних реформ", - зазначили дипломати.

Посли країн G7 додали, що обидві сторони зійшлися на необхідності забезпечити чесний і прозорий відбір суддів КСУ.

"Це історична можливість домогтися проведення такої судової реформи, яка відповідає очікуванням українського народу", - вважають дипломати.

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