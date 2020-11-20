Отруєння дітей у ліцеї на Харківщині: поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом отруєння учнів ліцею поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

"На цей час поліцейськими з’ясовано, що 17 листопада після відвідування навчального закладу 28 учнів 1-го та 2-го класів відчули погіршення самопочуття. Вдома вони поскаржилися рідним на підвищення температури та блювоту. Батьки звернулися по допомогу до сімейних лікарів.

18 листопада працівники санітарно-епідеміологічної станції відібрали з території ліцею зразки їжі, зробили змиви та провели дезінфекцію їдальні закладу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалах інфекції в ліцеї на Харківщині: постраждали 37 учнів різних класів

За інформацією директорки ліцею, учні 1-4 класів до 23 листопада перебуватимуть вдома під наглядом сімейних лікарів.

Інформацію за фактом події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.