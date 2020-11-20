Отруєння дітей у ліцеї на Харківщині: поліція відкрила кримінальне провадження
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
"На цей час поліцейськими з’ясовано, що 17 листопада після відвідування навчального закладу 28 учнів 1-го та 2-го класів відчули погіршення самопочуття. Вдома вони поскаржилися рідним на підвищення температури та блювоту. Батьки звернулися по допомогу до сімейних лікарів.
18 листопада працівники санітарно-епідеміологічної станції відібрали з території ліцею зразки їжі, зробили змиви та провели дезінфекцію їдальні закладу", - йдеться в повідомленні.
За інформацією директорки ліцею, учні 1-4 класів до 23 листопада перебуватимуть вдома під наглядом сімейних лікарів.
Інформацію за фактом події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.