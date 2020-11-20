У 2014-му Україна почала набувати суб'єктності, і в США вперше виник до нас "партнерський" інтерес, - Чалий
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий.
"Після 2014 року, коли за країну пішли воювати волонтери і крок за кроком відновлювалася армія, - світ побачив, що Україна набуває суб'єктності. І в Америці це помітили.
Тому ми найперше повинні діяти там, де наші інтереси збігаються. Це називається стратегічним партнерством; воно виникає в тих випадках, коли партнер не може досягти стратегічних цілей сам, без взаємодії. І у нас зі США вперше з'явилися такі спільні цілі в сфері безпеки", - зазначив дипломат.
При цьому Чалий зазначає, що Сполучені Штати можуть знайти інших споживачів енергоресурсів, інших торговельних партнерів. "Але навряд чи вони знайдуть більш ефективного, ніж Україна, партнера у протидії агресії Росії і зміцненні європейської безпеки. Тут наші інтереси зараз збіглися. Тому і Дональд Трамп, і Джозеф Байден, маючи на увазі головним опонентом, і навіть противником, Китай, - все одно бачили Росію противником саме з регіональної точки зору", - вказує він.
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