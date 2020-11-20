Новообрана президентка Молдови Санду: Я продовжу казати, що Крим - це Україна

Новообрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що на посту глави держави продовжить визнавати суверенітет України щодо Криму так само, як робила це досі.

Про це Санду розповіла в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Моя позиція не змінилася відтоді, коли ми з вами говорили ще у 2016 році. Крим – це частина України. Я поважаю територіальну цілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем’єр-міністром, і запевняю, я казатиму точно те саме, коли стану президентом", - сказала вона.

Санду також прокоментувала висловлювання чинного президента Молдови щодо Криму, заявивши, що в неї "немає пояснень дурниць, які наговорив і які зробив президент Молдови за останні чотири роки".

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