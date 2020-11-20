Місія США в ООН закликала РФ негайно припинити порушення в окупованому Криму і повернути Україні повний контроль над півостровом

Місія США при ООН закликала РФ негайно припинити порушення в окупованому Криму, звільнити всіх несправедливо ув'язнених громадян і повернути Україні повний контроль над півостровом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Місії у Twitter.

"США закликають РФ негайно припинити порушення в окупованому Криму, звільнити всіх українців, які були несправедливо ув'язнені за мирну опозицію, і повернути Україні повний контроль над півостровом", - йдеться в повідомленні

Також у Місії наголосили, що окупація РФ Криму серйозно підірвала основні свободи слова, віросповідання або переконань, мирних зібрань і спілок, змусивши багатьох бігти з півострова.

"Ми підтримуємо кримчан, громадянське суспільство і правозахисників, які працюють над захистом цих прав", - підкреслили в Місії.

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"США пишаються бути співавтором і голосувати за резолюцію про становище прав людини в Криму. Ситуація там залишається жахливою, оскільки російська окупаційна влада застосовує силу і залякування для придушення інакомислення та опозиції", - підсумували в Місії.