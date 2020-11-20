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Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки

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Чалий про ставлення до Зеленського в США: Довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки
За п'ятого президента Петра Порошенка динаміка контактів зі США була значно вищою, ніж за нинішнього президента Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив експосол України в США Валерій Чалий.

"У питаннях зовнішньої політики ставлення до команди п'ятого Президента України та результатів спільної роботи позитивне. Що стосується нової влади - було одне ставлення, великий кредит довіри, оптимістичні очікування. Зараз, через час, чесно кажучи, довіри до слів уже немає - оцінюються реальні кроки", - зазначає Чалий.

До того ж, додає він, на американському напрямку чинна влада взяла паузу.

"Можливо, з погляду Банкової, це має вигляд невтручання у внутрішні справи США. На ділі ж це - зниження динаміки відносин зі Сполученими Штатами загалом. Менша активність ... І не думаю, що причиною тому - коронавірус. Можу навести десятки й сотні прикладів того, як зараз працюють у США інші країни. У мене ж залишилися контакти з послами, які продовжують працювати у Вашингтоні. І я в них цікавлюся: як ви працюєте в умовах пандемії? І чую у відповідь, що динаміку контактів представники їхніх країн не знижують", - розповів дипломат.

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Повний текст інтерв'ю з Валерієм Чалим читайте за посиланням.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
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  • Виктор Стеценко 216e0192
    Чалый об отношении к Зеленскому в США: Доверия к словам уже нет – оцениваются реальные шаги - Цензор.НЕТ 5263
  • Старый зольдат
    Скоро суд штата делавер дас окончательную оценку Ко со товарищи и их подельнику Зе.
    Отсюда и феофанивская диарея.
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