Україна до 7 грудня має підписати всі технічні документи на отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він зазначив, що вчора відбулося засідання глобальної ініціативи COVAX, де обговорювали питання отримання вакцини.
"До 7 грудня ми маємо підписати всі технічні документи і розраховуємо, що в першому півріччі 2021 року ми вже почнемо отримувати відповідні вакцини", - сказав він.
За його словами, вже найближчим часом мають зареєструвати відповідну вакцину.
"Перший транш буде 1,2 млн доз. Ця вакцина буде використовуватися насамперед для групи ризику:
- медичних працівників, яким потрібно провести необхідну імунізацію;
- групи ризику за віком - це люди від 65 років;
- люди із супутніми хронічними захворюваннями, у яких виникають ускладнення під час COVID-19, що часто призводить до летального наслідку", - зазначив він.
Крім того, Степанов додав, що на придбання вакцини в держбюджеті передбачено відповідні кошти.